24سال میں کوئی کلائوڈبرسٹ نہیں، حالیہ تباہی انتظامی ناکامی:محکمہ موسمیات
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں حالیہ تباہ کن فلیش فلڈز کو ‘کلاؤڈ برسٹ’سے منسوب کیا جا رہا ہے لیکن محکمہموسمیات کے مطابق گزشتہ 24 سال سے کلاؤڈ برسٹ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
ماہرین کے مطابق حالیہ تباہی انتظامی ناکامیوں کا نتیجہ ہے ،محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل صاحبزادہ خان نے جرمن خبررساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں حالیہ دو ماہ کے دوران بارشوں میں صرف 12 فیصد اضافہ ہوا، جو خاطر خواہ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ فلیش فلڈز کلاؤڈ برسٹ کے بجائے دیگر عوامل کا نتیجہ ہیں۔خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر میں حالیہ فلیش فلڈز نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس میں سینکڑوں افرادجاں بحق اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسے کلاؤڈ برسٹ قرار دیا لیکن محکمہ موسمیات نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے ۔ موسمیات دان ڈاکٹر سید فیصل سعید نے بتایا کہ پاکستان میں آخری کلاؤڈ برسٹ جولائی 2001 میں راولپنڈی میں ہوا، جب 24 گھنٹوں میں 620 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس میں ایک گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم صرف شواہد پر مبنی نتائج پیش کرتے ہیں۔ حالیہ بارشوں کو بھاری بارش کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہیں۔