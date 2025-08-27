صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی ٹی بی:جاب پورٹل پر 515 اسامیوں کیلئے 20لاکھ درخواستیں

  • پاکستان
پی آئی ٹی بی:جاب پورٹل پر 515 اسامیوں کیلئے 20لاکھ درخواستیں

لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے حکومتِ پنجاب کیلئے وضع کردہ پنجاب جاب پورٹل پر 515 رجسٹرڈ سرکاری محکموں کی خالی اسامیوں کیلئے اگست 2017 سے اب تک 20 لاکھ سے زائد آن لائن درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔

 اور 5 لاکھ سے زائد افراد اپنی پروفائل بنا چکے ہیں جبکہ ساڑھے 11 ہزار سے زائد آن لائن ملازمتیں پوسٹ کی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ پنجاب جاب پورٹل کا مقصد نوجوانوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ دفاتر میں جانے کے بجائے گھر بیٹھے اپنی تعلیمی قابلیت اور مہارت کے مطابق نوکری تلاش کر سکیں اور اس کیلئے آن لائن درخواست دے سکیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak