پی آئی ٹی بی:جاب پورٹل پر 515 اسامیوں کیلئے 20لاکھ درخواستیں
لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے حکومتِ پنجاب کیلئے وضع کردہ پنجاب جاب پورٹل پر 515 رجسٹرڈ سرکاری محکموں کی خالی اسامیوں کیلئے اگست 2017 سے اب تک 20 لاکھ سے زائد آن لائن درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔
اور 5 لاکھ سے زائد افراد اپنی پروفائل بنا چکے ہیں جبکہ ساڑھے 11 ہزار سے زائد آن لائن ملازمتیں پوسٹ کی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ پنجاب جاب پورٹل کا مقصد نوجوانوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ دفاتر میں جانے کے بجائے گھر بیٹھے اپنی تعلیمی قابلیت اور مہارت کے مطابق نوکری تلاش کر سکیں اور اس کیلئے آن لائن درخواست دے سکیں۔