صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4افسر تبدیل ،میجر جنرل قیصر سلمان ایڈیشنل سیکرٹری دفاع تعینات

  • پاکستان
4افسر تبدیل ،میجر جنرل قیصر سلمان ایڈیشنل سیکرٹری دفاع تعینات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاع اور سیکرٹری اٹارنی جنرل آفس سمیت افسران کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق میجر جنرل قیصر سلمان کو ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاع تعینات کیا گیا ہے ، سیکرٹری اٹارنی جنرل آفس عرفان انجم کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔سیکرٹریٹ سروس گریڈ 20 کے افسر و جوائنٹ سیکرٹری نیشنل فوڈ سکیورٹی خضر سلیم کو تبدیل کر کے سیکرٹری اٹارنی جنرل آفس تعینات کیا گیا ہے ،سیکرٹریٹ سروس گریڈ 20 کے افسر ارشد فرید خان کو پاکستان ورچوئل اسسٹس ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے ، جوائنٹ سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن محمود احمد خان کی ڈیپوٹیشن مدت میں 21 نومبر 2025 سے دو سال 20 نومبر 2027 تک توسیع کر دی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ادائیگیوں کا دباؤ، انڈیکس 380پوائنٹس گرگیا

روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا

پرائیویٹ سیکٹر :قرضوں میں اضافہ، ایک سال میں 14.4 فیصد بڑھے

پنجاب کے بھٹوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا انکشاف

او جی ڈی سی ایل کو 7 ارب 72 کروڑ روپے کی دوسری قسط ادا

معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، عاطف اکرام شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak