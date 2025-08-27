4افسر تبدیل ،میجر جنرل قیصر سلمان ایڈیشنل سیکرٹری دفاع تعینات
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاع اور سیکرٹری اٹارنی جنرل آفس سمیت افسران کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق میجر جنرل قیصر سلمان کو ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاع تعینات کیا گیا ہے ، سیکرٹری اٹارنی جنرل آفس عرفان انجم کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔سیکرٹریٹ سروس گریڈ 20 کے افسر و جوائنٹ سیکرٹری نیشنل فوڈ سکیورٹی خضر سلیم کو تبدیل کر کے سیکرٹری اٹارنی جنرل آفس تعینات کیا گیا ہے ،سیکرٹریٹ سروس گریڈ 20 کے افسر ارشد فرید خان کو پاکستان ورچوئل اسسٹس ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے ، جوائنٹ سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن محمود احمد خان کی ڈیپوٹیشن مدت میں 21 نومبر 2025 سے دو سال 20 نومبر 2027 تک توسیع کر دی گئی ۔