ای وی پالیسی :بریفنگ نہ دینے پر کمیٹی برہم ، لیوی واپس لینے کی دھمکی

اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں )قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں چیئرمین کمیٹی نوید قمر نے الیکٹرک وہیکل پالیسی پر بریفنگ نہ دینے پر وزارتِ صنعت کے حکام پر اظہارِ برہمی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اور سیکر ٹری کو الیکٹرک وہیکل پالیسی پر بریفنگ کا کہا تھا۔

 وہیکل پالیسی پر قانون سازی میں ساتھ دیا تھا، کمیٹی کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تو ای وی پالیسی پر ترامیم لے کر آئیں گے جو ٹیکس اقدامات کیے گئے وہ ترامیم کے ذریعے واپس لیں گے ۔کمیٹی نے وزارتِ صنعت کے جوائنٹ سیکر ٹری سے بریفنگ لینے سے انکار کردیا۔نوید قمر نے کہا کہ نیو الیکٹرک وہیکل پالیسی کی بنیاد پر کاربن لیوی عائد کی گئی ہے ، کاربن لیوی کے بعد وزارتِ صنعت کمیٹی کو بریفنگ دینے کے لیے تیار نہیں، کاربن لیوی کو واپس کرانے کے لیے ترمیم لائی جائے گی ، سٹیٹ بینک حکام نے بتایا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے ۔ رواں مالی سال میں معاشی گروتھ 4 سے 4.7 فیصد تک رہنے کا امکان ہے ۔ مانیٹری پالیسی کا اگلا اجلاس اب 15 ستمبر کو ہو گا۔

