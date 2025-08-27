وفاقی ملازمین کے ہیلتھ الائونس بحال کرنیکی سمری مسترد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وزارت خزانہ نے وفاقی ملازمین کے ہیلتھ الائونس کو ڈی فریز کرنے کی سمری مسترد کر دی۔
وزارت خزانہ نے وزارت قومی صحت کو دس ہزار سے زیادہ ملازمین کو ملنے والے ہیلتھ الائونس کو موجودہ بنیادی تنخواہ کے مساوی کرنے سے منظوری نہیں دی ہے ، وزارت خزانہ نے وفاقی ملازمین کے ہیلتھ الائونس بحالی کے لئے پونے چار ارب روپے بجٹ دینے سے انکار کر دیا ۔وزارت قومی صحت نے وفاقی ہسپتالوں سمیت ماتحت پندرہ محکموں کے دس ہزار ملازمین کے ہیلتھ الائونس کی بحالی کے لیے 3 ارب 74 کروڑ 55 لاکھ روپے بجٹ تخمینہ کی منظوری کے لیے سمری وزارت خزانہ کو بھجوائی تھی ، وزارت قومی صحت کی سمری کے مطابق ملازمین کو ملنے والے ہیلتھ الائونس کی بحالی پر سالانہ 3 ارب 74 کروڑ 55 لاکھ روپے بجٹ خرچ ہو گا، وزارت صحت کی سمری کے مطابق پمز ہسپتال کے ملازمین کے ہیلتھ الائونس کی بحالی پر 9 کروڑ 85 لاکھ ماہانہ اور ایک ارب 18 کروڑ سالانہ ،،پولی کلینک ہسپتال کے لیے 5 کروڑ لاکھ روپے ماہانہ اور 64 کروڑ80 لاکھ روپے سالانہ، نرم کے لیے ایک کروڑ 11 لاکھ روپے ماہانہ اور 13 کروڑ 38 لاکھ روپے سالانہ، فیڈرل جنرل ہسپتال کے لیے 92 لاکھ روپے ماہانہ اور سالانہ 11 کروڑ روپے اضافی بجٹ درکار ہو گا، وزارت خزانہ نے وزارت صحت کی سمری مسترد کر دی ۔