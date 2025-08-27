صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:ایوب میڈیکل کالج پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ختم

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے ایوب میڈیکل کالج پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ختم کردیا،جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ایوب میڈیکل کالج سے متعلق کیس کی سماعت کی۔

سپریم کورٹ نے حکم دیاکہ ڈین کی تقرری کے بعد قانون کے  مطابق دیگر اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں۔عدالت نے ایوب میڈیکل کالج کوقانون کے مطابق ڈین کی تقرری کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی ،جبکہ عدالت نے ایوب میڈیکل کالج پر عائد 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ختم کردیاہے ۔واضح رہے کہ سروس ٹربیونل نے ایوب میڈیکل کالج کو عدالتی احکامات پرعمل نہ کرنے پر 5 لاکھ جرمانہ عائد کیا تھا۔

