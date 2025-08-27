صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائن مین،اسسٹنٹ لائن مین کی ڈائریکٹ بھرتیوں پر پابندی

  پاکستان
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی پوسٹ آئوٹ سورس کرنے کا فیصلہ، پاور ڈویژن نے لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی ڈائریکٹ بھرتیوں پر پابندی لگا دی۔

 وزارت توانائی کا فیصلہ، ڈسکوز میں نئی بھرتیاںتاحکمِ ثانی بند کردی گئیں۔پاور ڈویژن کی جانب سے مراسلہ جاری کردیا گیا ،تمام اضافی جینکوز ملازمین کو ڈسکوز میں ایڈجسٹ کرنے اور تمام ڈسکوز کو خالی اسامیوں کا ریکارڈ مرتب کرکے وزارت توانائی کو بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ مراسلے میں کہاگیاکہ ڈسکوز میں لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی بھرتیاں صرف آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ہوں گی، پاور ڈویژن نے ہر ڈسکو زکو تفصیلی آؤٹ سورسنگ پلان آج 27 اگست تک جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ۔وزارت توانائی نے ہدایت کی خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ دیا ہے ۔ 

