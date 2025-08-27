اسحاق ڈار کی مصر، الجزائر تر کیہ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں
جدہ، اسلام آباڈ (آئی ا ین پی،وقائع نگار) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جدہ میں منعقدہ او آئی سی وزرائے خارجہ کے 21 ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر مصر، الجزائر اور تر کیہ کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔
جن میں مسلم امہ کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مضبوط اور غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے وزرائے خارجہ سے ملاقاتوں میں فلسطین کی سنگین صورتحال، بڑھتے ہوئے انسانی بحران، قحط اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری امداد کی ضرورت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔