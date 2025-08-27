صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسحاق ڈار کی مصر، الجزائر تر کیہ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

  • پاکستان
اسحاق ڈار کی مصر، الجزائر تر کیہ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

جدہ، اسلام آباڈ (آئی ا ین پی،وقائع نگار) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جدہ میں منعقدہ او آئی سی وزرائے خارجہ کے 21 ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر مصر، الجزائر اور تر کیہ کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔

 جن میں مسلم امہ کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مضبوط اور غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے وزرائے خارجہ سے ملاقاتوں میں فلسطین کی سنگین صورتحال، بڑھتے ہوئے انسانی بحران، قحط اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری امداد کی ضرورت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ادائیگیوں کا دباؤ، انڈیکس 380پوائنٹس گرگیا

روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا

پرائیویٹ سیکٹر :قرضوں میں اضافہ، ایک سال میں 14.4 فیصد بڑھے

پنجاب کے بھٹوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا انکشاف

او جی ڈی سی ایل کو 7 ارب 72 کروڑ روپے کی دوسری قسط ادا

معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، عاطف اکرام شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak