ای سی سی:گلگت بلتستان میں سیلاب زدگان کیلئے3ارب کے فنڈز منظور
اسلام آباد (اے پی پی ،این این آئی)اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی )نے گلگت بلتستان کے سیلاب زدگان کیلئے تین ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کی زیرصدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزرا اویس لغاری، علی پرویزملک اور راناتنویر نے شرکت کی۔
ای سی سی اجلاس میں کہا گیا کہ متاثرہ خاندانوں کو خیمے ، ادویات، خوارک اور بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ای سی سی اجلاس میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ( پی ٹی وی ) کیلئے 11 ارب کی ضمنی تکنیکی گرانٹ کی پہلی قسط کی منظوری بھی دی گئی۔ای سی سی نے ابتدائی قسط کے طور پر تین ارب 81 کروڑ 30 لاکھ روپے منظور کرلیے ، باقی رقم سہ ماہی بنیاد پر تنخواہوں، پنشن اور آپریشنل اخراجات کیلئے جاری ہوگی۔کمیٹی نے اس امر پر زور دیا کہ پی ٹی وی کو بجٹ معاونت پر انحصار کم کرکے خود کفالت کی راہ اختیار کرنا ہوگی۔اجلاس میں میسرزسینرجیکو پی کے لمیٹڈ (سی پی ایل) کی جانب سے 2019 سے واجب الادا پٹرولیم لیوی کی وصولی کے معاملے پر تفصیلی بحث ہوئی۔ ای سی سی نے ایس آئی ایف سی اپیکس/ای سی/آئی سی کے فیصلوں کی روشنی میں تیار کیے گئے سیٹلمنٹ فریم ورک کی منظوری دی تاکہ آڈٹ شدہ اصل واجب الادا رقم کی وصولی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ کمیٹی نے پٹرولیم ڈویژن کو سی پی ایل کے ساتھ مجوزہ سیٹلمنٹ ڈیڈ پر دستخط کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام واجب الادا رقم معاہدے کی شرائط کے مطابق سختی سے وصول کی جائے ۔اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے کیپٹو پاور صارفین پر لگنے والی ٹرانسمیشن لیوی میں ریلیف کی سمری پر غور کیا گیا۔ ای سی سی نے ڈویژن کی مجوزہ طریقہ کار کی منظوری دی جس کے تحت کیپٹیو پاور کنزیومرز سے وصول شدہ لیوی کا فائدہ گرڈ صارفین کو منتقل کیا جائے گا۔ذرائع کا کہنا تھا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے لیے 27 ارب روپے کے پیکیج کی سمری اجلاس میں پیش نہیں ہوسکی۔