مختلف محکموں کی اسامیوں کیلئے تحریری امتحان کے نتائج
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق قانون و پارلیمانی امور ڈیپارٹمنٹ میں ریسرچ آفیسر کی ایک اسامی کے تحریری امتحان کا نتیجہ جاری کیا گیا جس میں ایک امیدوار انٹرویو کے لیے کامیاب قرار پایا۔
آبپاشی محکمہ میں ضلع سرگودھا کے لیے ضلعدار کی 11 اسامیوں پر 55 امیدوار کامیاب قرار پائے جبکہ ساہیوال ڈویژن کے لیے ضلعدار کی 17 اسامیوں پر 82 امیدوار کامیاب ہوئے ۔سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کمیونٹی میڈیسن کی ایک اسامی پر ایک امیدوار کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا۔اسی محکمہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈرماٹولوجی اور اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری کی ایک، ایک اسامی پر بھی امیدواروں کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا۔