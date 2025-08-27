صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توشہ خانہ ٹو کیس :گیارہویں گواہ اے ڈی نیب پر جرح مکمل

راولپنڈی ، اسلام آباد (خبر نگار، اپنے نامہ نگار سے )بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشری ٰبی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے استغاثہ گواہ کسٹم اپریزر ثنا جاوید کو طلب کرلیا ۔

 عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی تاخیر سے آمد  پر سرزنش کی ۔سپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں ریفرنس کی سماعت کے موقع پربانی پی ٹی آئی کے وکیل قوسین فیصل مفتی نے استغاثہ کے گیارہویں گواہ اے ڈی نیب آفتاب حسین پر اپنی جرح مکمل کر لی جبکہ عدالت نے استغاثہ کے بارہویں گواہ کسٹم اپریزر رابعہ صمد کا بیان بھی قلمبند کر لیا ۔ تیرہویں گواہ نیب یو ڈی سی حسنین مرتضیٰ کا بیان غیر ضروری جان کر ترک کر دیا گیا۔ریفرنس میں ابتک مجموعی طور پر 12گواہان کی شہادت قلمبنداور 11پر جرح کا عمل مکمل ہو چکا ۔سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ، پہلے سماعت آج بدھ تک ملتوی کی گئی پھر رات گئے کینسل کر دی گئی ۔ عدالتی عملہ نے وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف کو با ضابطہ آگاہ کر دیا۔سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس میں فیملی اور وکلاء کی اجازت کیلئے دائر درخواست منظور کرنے کا حکمنامہ جاری کردیا، حکمنامہ میں عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو فیملی و وکلا ئکو جیل سماعت میں آنے کی اجازت دینے کا حکم دیتے ہوئے کہاکہ جن وکلاء کے وکالت نامے جمع ہیں سپرنٹنڈنٹ جیل ان کو آنے کی اجازت دیں،جیل کے باہر جو فیملی ممبرز موجود ہوں ان کو بھی سماعت میں آنے کی اجازت دیں۔عدالت نے سپرنٹنڈ نٹ کو احکامات جاری کرنے کے بعد درخواست نمٹا دی۔

