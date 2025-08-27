صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تلخ کلامی پرفائرنگ بھائی ،بھابھی زخمی

  • پاکستان
معمولی تلخ کلامی پرفائرنگ بھائی ،بھابھی زخمی

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا) نواحی گاؤں ڈالہ واہگہ میں بھائی نے معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے بھائی اور بھا بھی کو زخمی کردیا، بتایا گیا ہے۔

 کہ شبیر حسین گھر سے باہر تھا کہ اس کی اہلیہ مویشیوں کو حویلی سے باہر نکال کر رہی تھی کہ اس دوران دیور نویدحسین کی موٹر سائیکل گر گئی، جس پر نوید حسین نے طیش میں آکرپربھابھی پرتشدد کیا،اطلاع پر بھائی شبیر حسین بھی پہنچ گیا تو نوید حسین نے فائرنگ کرکے شبیر حسین اور اس کی اہلیہ نصرت بی بی کو شدید زخمی کردیا، جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ، جبکہ ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا ، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

