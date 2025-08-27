وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی، فونز ،قیمتی سامان سے محروم
لاہور(سپیشل کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کے دوران شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔
ڈیفنس بی میں عدیل سے 1 لاکھ65 ہزار روپے اور موبائل فون، لوہاری میں مرتضیٰ سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون،نشترکالونی میں خاور سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،شادمان میں احسن سے 1لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون،اچھرہ میں غلام عباس سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون،جوہرٹائون میں یحیی سے 1لاکھ 20ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹا گیا۔شالیمار اور نواب ٹائون سے گاڑیاں جبکہ لوئرمال، سبزہ زار اور شاہدرہ ٹائون سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔