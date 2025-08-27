سامان چوری کی انکوائری جناح ہسپتال کے ڈاکٹر شبیر چودھری نوکری سے برخاست
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )جناح ہسپتال کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر چودھری کو نوکری سے برخاست کردیا گیا۔
جناح ہسپتال میں ری ویمپنگ کا سامان چوری ہونے کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر آف یورالوجی ڈاکٹر شبیر چودھری پر نہ صرف ایک کروڑ 21لاکھ کی ریکوری ڈالی گئی بلکہ سپیشل سیکرٹری محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر طارق محمود رحمانی نے ان کو نوکری سے برخاست کرتے ہوئے اینٹی کرپشن پنجاب کو کیس ریفر کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کی سفارش بھی کردی ہے ۔دوسری جانب ڈاکٹر شبیر نے اپنے موقف میں کہا ہے میں ری ویمپنگ میں سامان کی شفٹنگ کے 6 ماہ بعد فوکل پرسن مقرر ہوا تھا۔سروسز ٹربیونل نے میرے خلاف تمام انتقامی کارروائی روکنے کا حکم دیا تھا۔