رائیونڈ میں دو بھائیوں کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار
لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقے رائیونڈ میں پھل خریدنے پر 30 روپے کے تنازع پر دو بھائیوں کے قتل کیس میں اہم پیشرفت ،مرکزی ملزم اویس کو گرفتار کرلیا گیا۔مقدمے کی تفتیش تبدیل کرکے ملزم اویس کو کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے حوالے کردیا گیا۔
پولیس کے مطابق دوسرا ملزم تیمور ابھی پولیس کی حراست میں ہے جبکہ پولیس کی جانب سے دیگر شریک ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ملزم اویس کی نوجوان کوبلا مارنے کی فوٹیج سامنے آئی تھی۔قتل کیس کی تفتیش بھی تبدیل کر کے سی سی ڈی چوہنگ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے ۔چوہنگ سی سی ڈی پولیس اب اس واقعہ کی تفتیش کرے گی۔واقعہ میں ملوث دو ملزم اویس اور تیمور گرفتار کیے جاچکے ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر 4ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جارہے ہیں ،جلد انکو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ملزموں نے بے دردی سے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔