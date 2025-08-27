صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائیونڈ میں دو بھائیوں کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار

  • پاکستان
رائیونڈ میں دو بھائیوں کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقے رائیونڈ میں پھل خریدنے پر 30 روپے کے تنازع پر دو بھائیوں کے قتل کیس میں اہم پیشرفت ،مرکزی ملزم اویس کو گرفتار کرلیا گیا۔مقدمے کی تفتیش تبدیل کرکے ملزم اویس کو کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے حوالے کردیا گیا۔

پولیس کے مطابق دوسرا ملزم تیمور ابھی پولیس کی حراست میں ہے جبکہ پولیس کی جانب سے دیگر شریک ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ملزم اویس کی نوجوان کوبلا مارنے کی فوٹیج سامنے آئی تھی۔قتل کیس کی تفتیش بھی تبدیل کر کے سی سی ڈی چوہنگ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے ۔چوہنگ سی سی ڈی پولیس اب اس واقعہ کی تفتیش کرے گی۔واقعہ میں ملوث دو ملزم اویس اور تیمور گرفتار کیے جاچکے ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر 4ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جارہے ہیں ،جلد انکو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ملزموں نے بے دردی سے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak