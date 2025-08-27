اسلام آبادہائیکورٹ:پاکستانیوں کی 3افغان بیگمات کی ملک بدری کاکیس چیف جسٹس کوارسال
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے پاکستانی شہریوں سے شادی کرنیوالی تین افغان خواتین کی ملک بدری کے خلاف درخواست وکیل کی استدعا پر بینچ تبدیلی کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔
درخواستگزاران کی جانب سے بیرسٹر عمر اعجازگیلانی عدالت پیش ہوئے اور موقف اختیار کیاکہ پاکستانی بچوں کی مائیں اور پاکستانی شہریوں کی بیگمات کو ملک بدر کیا جا رہا ہے ،پاکستانی شہریوں سے شادی کرنے والی غیرملکی خواتین شہریت کی حقدار ہے ، درخواست گزار خواتین کے بچے پاکستانی ہیں، ان کے فارم ب بنے ہوئے ہیں، اسی نوعیت کا ایک کیس چیف جسٹس کی عدالت میں زیر سماعت ہے ،استدعا ہے کہ یہ کیس بھی وہیں بھیج دیں، عدالت نے وکیل عمر اعجاز گیلانی کی استدعا پر فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔