صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادہائیکورٹ:پاکستانیوں کی 3افغان بیگمات کی ملک بدری کاکیس چیف جسٹس کوارسال

  • پاکستان
اسلام آبادہائیکورٹ:پاکستانیوں کی 3افغان بیگمات کی ملک بدری کاکیس چیف جسٹس کوارسال

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے پاکستانی شہریوں سے شادی کرنیوالی تین افغان خواتین کی ملک بدری کے خلاف درخواست وکیل کی استدعا پر بینچ تبدیلی کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔

 درخواستگزاران کی جانب سے بیرسٹر عمر اعجازگیلانی عدالت پیش ہوئے اور موقف اختیار کیاکہ پاکستانی بچوں کی مائیں اور پاکستانی شہریوں کی بیگمات کو ملک بدر کیا جا رہا ہے ،پاکستانی شہریوں سے شادی کرنے والی غیرملکی خواتین شہریت کی حقدار ہے ، درخواست گزار خواتین کے بچے پاکستانی ہیں، ان کے فارم ب بنے ہوئے ہیں، اسی نوعیت کا ایک کیس چیف جسٹس کی عدالت میں زیر سماعت ہے ،استدعا ہے کہ یہ کیس بھی وہیں بھیج دیں، عدالت نے وکیل عمر اعجاز گیلانی کی استدعا پر فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل : مظاہرے شدت اختیار کر گئے ، سڑکیں بلاک ، غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ

دہشتگردی کا ملکر خاتمہ کرینگے ،ایرانی فوجی سربراہ کا فیلڈ مارشل کو فون

ٹرمپ کا مرکزی بینک کی گورنرلیزا کُک کو برطرف کرنیکا اعلان

آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر

پاکستان سے آنیوالی رقوم پر کڑی نظر رکھیں،بھارتی مرکزی بینک کی ہدایت

دنیا میں 2 ارب افراد صاف پانی سے محروم، اقوام متحدہ کا انتباہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak