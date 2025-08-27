علوی سمیت پوری فیملی تحقیقات کیلئے پیش ہو:سندھ ہائیکورٹ
کراچی (سٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اور ان کے اہلِخانہ کے 12 افراد کی جانب سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔
عدالت نے سابق صدر، ان کے صاحبزادے اواب علوی سمیت پورے خاندان کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے سامنے پیش ہو کر انکوائری میں شامل ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ علوی سمیت پوری فیملی تحقیقات کیلئے پیش ہوجائے ۔سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی درخواست گزاروں کے خلاف توہین مذہب کے الزامات پر تحقیقات کر رہی ہے تاہم نوٹس کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر کوئی جرم نہیں کیا تو درخواست گزار انکوائری سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وکیل درخواست گزار بیرسٹر علی طاہر نے مؤقف اختیار کیا کہ سابق صدر اور اہلخانہ پر لگایا گیا توہین مذہب کا الزام جھوٹا ہے اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے پاس بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الزام ایک شخص پر ہے لیکن اکاؤنٹس پورے خاندان کے منجمد کر دئیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق صدر اس وقت ملک سے باہر ہیں اور انکوائری سے راہ فرار اختیار نہیں کر رہے ۔ عدالت نے واضح کیا کہ جو درخواست گزار آئندہ تاریخِ سماعت سے پہلے وطن واپس آئیں گے ، ان کی انکوائری آئندہ سماعت سے قبل مکمل کی جائے ۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار جب تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوں گے تو انہیں اس انکوائری میں حراست میں نہیں لیا جائے گا۔ عدالت نے معاملے کی آئندہ سماعت کیلئے کیس کو 25 اکتوبر تک ملتوی کردیا۔