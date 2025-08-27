صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد دہشتگردی عدالت فیصل آباد نے شیخ وقاص اکرم کواشتہاری قرار دیدیا

  • پاکستان
فیصل آباد(آئی این پی )انسداد دہشتگردی عدالت فیصل آباد نے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کو اشتہاری قرار دیدیا۔

انسداد دہشتگردی  عدالت نے ملزم کو متعدد بارطلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر اشتہاری قراردیا، عدالت نے قبل ازیں شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کئے تھے تاہم وہ عدالت پیش نہ ہوئے ۔ عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے ضمانتی مچلکے بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کیا۔رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم پرتھانہ کوتوالی جھنگ میں اشتعال انگیزتقریر کرنے پر 7 اے ٹی اے سمیت دیگر دفعات کا مقدمہ درج ہے ۔

