بلوچستان بارڈر پر مارے گئے خوارج کی لاشیں15دن گلتی سڑتی رہیں
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز) سکیورٹی فورسز کے ہاتھوں بلوچستان بارڈرپر مارے گئے خوارج کی لاشیں15 دن تک گلتی سڑتی رہیں۔
تفصیل کے مطابق 7 اور 9 اگست کو فورسز فتنہ الخوارج کے بڑے گروہ کو جو بلوچستان سمبازا کے علاقے میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہاتھا موثر کارروائی کے بعد ہلا کردیا ،تاہم پندرہ دن بعد بھی افغانستان سے ان کی لاشوں کو وصول کرنے کوئی نہ آیا۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق اس گروہ میں شامل فتنہ الخوارج کے 47 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا جن میں سے اکثر کا تعلق افغانستان سے تھا، زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی طرف گری تھیں۔سکیورٹی ذرائع نے بتایا مارے جانے کے پندرہ دن بعد بھی افغانستان سے ان دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ اس دوران دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان سائیڈ پر گلتی سڑتی رہیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق کل 25اگست کو بارڈر پر افغان حکام کے ساتھ جرگہ کے بعد ان لاشوں کو گدھوں پر لاد کر لے جایا گیا۔سکیورٹی ذرائع نے بتایا لمبا عرصہ دھوپ اور باہر کھلے میں پڑے رہنے والے دہشت گردوں کی لاشیں گوشت خور جانوروں کی بھوک بھی مٹاتی رہیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کی اس بڑی تشکیل کو کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دینا سکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کی بڑی کامیابی ہے ۔