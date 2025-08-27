اسد قیصر ، نیاز اللہ کے گھروں پر چھاپے ، پولیس گرفتار نہ کر سکی
راولپنڈی ،اسلام آباد (خبر نگار ، نیوز ایجنسیاں) پولیس نے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر اور ترجمان بانی پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی کے گھروں پر چھاپے مارے تاہم دونوں گرفتار نہ ہوسکے ۔
تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر نے الزام لگایا کہ پولیس نے میرے اسلام آباد کے گھر پر غیر قانونی طور پر چھاپا مارا ہے ۔انہوں نے کہا کہ میرے پاس پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ضمانت موجود ہے ۔پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ اگر ان کا خیال ہے ہم ان اوچھے ہتھکنڈوں سے ڈر جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے ۔پولیس اہلکاروں نے ترجمان بانی پی ٹی آئی عمران خان نیاز اللہ نیازی کے گھر پر چھاپہ مارا ، نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ چھاپے کے وقت گھر موجود نہیں تھا۔اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے بیٹے اور بہو کو ہراساں کیا ،پولیس نے بیٹے کی تصاویر بنائیں ،بیٹا مسکرا رہا تھا ۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن بار نے جاری اعلامیے میں کہا کہ پولیس کی جانب سے چھاپہ مارنے ، اہلخانہ اور بچوں کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اظہار رائے بنیادی حق ہے اور صرف اظہار رائے کی بنیاد پر کسی کو گرفتار کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ۔