عمران خان سخت فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں : اطہر کاظمی
لاہور (دنیا نیوز ) سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی میں اس وقت اختلاف دکھائی دے رہا ہے ، سیاسی جماعتوں میں اسی طرح فیصلے ہو تے ہیں ، پارٹی کے اندر فیصلوں پر مخالفت بھی ہوا کرتی ہے ۔
دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے دو اہم فیصلے کیے ایک نئے اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگی، دوسرا کمیٹیو ں سے استعفوں کا فیصلہ ، ارکان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ موجودہ سیاسی ماحول میں سروائیو کر سکتے ہیں ، عمران خان سخت فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں ، اس طرف دیکھیں تو پارٹی کی ہونے والی نااہلیاں ، گرفتاریاں، سزائیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہیں ، عمران خود جیل میں ہیں ، وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں بھی سختی لائی جائے ، کمیٹیوں سے مستعفی ہو کر حکومت کو جھٹکا تو لگے گا ، بانی کے ان فیصلوں پر پارٹی کے کچھ لیڈرز راضی نہیں ۔ سینئر تجزیہ کار حسن ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی ماضی میں بھی یو ٹرن لیتی رہی ہے ، عمران خان کے کہنے پر ایسا کرتی رہی ہے ، پارٹی کو ئی مشین نہیں کہ ایک بٹن دبا کرسے اکٹھا کر لیا جا ئے گا، مدافعت آتی ہے ۔ یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے ، پی ٹی آئی میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کی اپنی شناخت بھی ہے ۔