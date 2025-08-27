پشاور ہائیکورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کی نااہلی کی کارروائی سے روکدیا
پشاور(این این آئی)پشاور ہائیکورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کی نااہلی کی کارروائی سے روک دیا۔جسٹس وقار احمد اور جسٹس اعجاز خان نے زرتاج گل کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔
عدالت نے الیکشن کمیشن کو پانچ اگست کے نوٹیفکیشن پر مزید کارروائی سے روکتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے 14 دن میں جواب طلب کرلیا۔جسٹس وقاراحمد نے زرتاج گل کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ لاہور ہائیکورٹ کیوں نہیں گئے ؟ وکیل نے کہاعمر ایوب، شبلی فراز کی اسی طرح کی درخواستیں یہاں پر زیر سماعت ہیں جنہیں اسی کیس میں نااہل کیا گیا۔جسٹس وقار احمد نے کہا دیگر درخواستوں کے ساتھ اس کو بھی سنیں گے اورسماعت ملتوی کردی۔