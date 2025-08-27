فیڈرل بورڈ انٹرمیڈیٹ نتائج،پنجاب کالجزکی 6ٹاپ پوزیشنز
لاہور(سٹاف رپورٹر )فیڈرل بورڈ انٹر میڈیٹ نتائج2025 کا اعلان کر دیا گیا،پنجاب کالجز کے طلبہ نے ہمیشہ کی طرح شاندار تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 ٹاپ پوزیشنز حاصل کیں۔
کامرس گروپ میں پہلی3 ،سائنس جنرل (آئی سی ایس) میں 2ا ورہیومینیٹیز گروپ میں 1 پوزیشن پنجاب کالج کے طلبہ نے حاصل کی۔پنجاب کالجزکی طالبہ جنت نظیر نے 1100 میں سے 1025نمبروں کے ساتھ کامرس گروپ میں پہلی پوزیشن اپنے نام کی جبکہ اسی گروپ میں شائزہ ماہ نور 1020 نمبروں کے ساتھ دوسری اور زینب وقار 1013 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن کی حقدار ٹھہریں۔سائنس جنرل (آئی سی ایس)گروپ میں پنجاب کالجز کی طالبات ایشا زیدی اور حلیمہ زوہیب نے 1055 اور1053 نمبروں کے ساتھ بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی اور ہیومینیٹیز گروپ میں زوہا 981 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہیں۔پوزیشن ہولڈرز نے ان شاندار نتائج کو ربِ کریم کے کرم ، اساتذہ کی کاوشوں، والدین کی دعاؤں کا ثمر اور اپنی محنت کا پھل قرار دیا ۔