خیبرپختونخوا :مزید 2 پولیو کیسز ،مجموعی تعداد 23 ہوگئی

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارتِ قومی صحت نے جنوبی خیبر پختونخوا میں پولیو کے دو نئے کیسز کی تصدیق کر دی ہے ،نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر (NEOC) کے مطابق، پولیو سے متاثرہ بچوں کا تعلق ٹانک اور شمالی وزیرستان سے ہے ۔

ان نئے کیسز کے بعد ملک میں  پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی ،نیشنل ای او سی کے مطابق پولیو ایک لاعلاج مرض ہے جو عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے ۔ ایسے علاقے جہاں ویکسین تک رسائی محدود ہے یا جہاں ویکسین سے انکار کیا جاتا ہے ، وہاں بچوں کو پولیو کا خطرہ بدستور موجود ہے ۔پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اعلیٰ معیار کی انسداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے ۔ ملک بھر میں یہ مہم یکم ستمبر سے شروع کی جائے گی، جبکہ جنوبی خیبر پختونخوا میں یہ مہم 15 ستمبر سے شروع ہوگی۔نیشنل ای او سی کے مطابق، ملک بھر کے 99 مخصوص اضلاع میں 2 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو ہر صورت پولیو کے قطرے پلوائیں تاکہ ان کے مستقبل کو معذوری سے بچایا جا سکے ۔ 

