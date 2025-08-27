صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ مفاہمت کے حق میں ہیں:شیرافضل مروت

  • پاکستان
پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ مفاہمت کے حق میں ہیں:شیرافضل مروت

اسلام آباد (آئی این پی)ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں بگاڑ کے حق میں کم اور مفاہمت کے حق میں زیادہ لوگ ہیں، مستقبل قریب میں مفاہمت اور مکالمہ ہوتا نظر نہیں آرہا، حکومت نے فی الوقت نظام اسی طرح چلانا ہے ۔

انہوں نے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی وکالت کے فرائض انجام دیتا تو اپنے کلائنٹس کو چھپنے کا نہیں کہتا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اتنا (ن) لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔انہوں نے کہا کہ24اور25نومبر کو مذاکرات ہو رہے تھے ، کہا گیا سنگجانی پر پڑا ؤڈال دیا جائے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا راستہ نکال لیں گے ، یہ اچھی پیشکش تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ہربنس پورہـ: محلہ داروں کی لڑائی گولی طالبہ کوجالگی

بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد،ملزم گرفتار

پیرمحل:نامعلوم شخص کی کھیتوں سے بوسیدہ لاش برآمد

تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار2 افراد زخمی

رجانہ میں 3 وارداتیں، شہری نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

4منشیات فروش گرفتار 12 کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak