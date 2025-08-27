پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ مفاہمت کے حق میں ہیں:شیرافضل مروت
اسلام آباد (آئی این پی)ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں بگاڑ کے حق میں کم اور مفاہمت کے حق میں زیادہ لوگ ہیں، مستقبل قریب میں مفاہمت اور مکالمہ ہوتا نظر نہیں آرہا، حکومت نے فی الوقت نظام اسی طرح چلانا ہے ۔
انہوں نے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی وکالت کے فرائض انجام دیتا تو اپنے کلائنٹس کو چھپنے کا نہیں کہتا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اتنا (ن) لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔انہوں نے کہا کہ24اور25نومبر کو مذاکرات ہو رہے تھے ، کہا گیا سنگجانی پر پڑا ؤڈال دیا جائے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا راستہ نکال لیں گے ، یہ اچھی پیشکش تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔