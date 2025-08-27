وزیر اعظم نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کا افتتاح کیا ،طلبا و طالبات میں الیکٹرک بائیکس کی چابیاں تقسیم
اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی )وزیراعظم شہباز شریف نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا ہے یہ پالیسی حکومت کے ماحول دوست اقدامات کی جانب اہم پیش رفت ہے۔
ای وی پالیسی سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی، دوست ممالک اور مغربی دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان میں بادل پھٹنے ، شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مالی و جانی نقصانات ہوئے ۔انہوں نے ہدایت کی لیپ ٹاپ پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے ۔ قبل ازیں وزیراعظم نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کا افتتاح کیا اورطلبا و طالبات میں الیکٹرک بائیکس کی چابیاں تقسیم کیں۔