صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کا افتتاح کیا ،طلبا و طالبات میں الیکٹرک بائیکس کی چابیاں تقسیم

  • پاکستان
وزیر اعظم نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کا افتتاح کیا ،طلبا و طالبات میں الیکٹرک بائیکس کی چابیاں تقسیم

اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی )وزیراعظم شہباز شریف نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا ہے یہ پالیسی حکومت کے ماحول دوست اقدامات کی جانب اہم پیش رفت ہے۔

 ای وی پالیسی سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی، دوست ممالک اور مغربی دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان میں بادل پھٹنے ، شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مالی و جانی نقصانات ہوئے ۔انہوں نے ہدایت کی لیپ ٹاپ پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے ۔ قبل ازیں وزیراعظم نے نیو انرجی وہیکل پالیسی کا افتتاح کیا اورطلبا و طالبات میں الیکٹرک بائیکس کی چابیاں تقسیم کیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹرانس جینڈر مخالف بیانات پر ماریہ بی 2ستمبر کواین سی سی آئی اے طلب

کیریئر کی شروعات عطااللہ کے گانے سے کی:سونو نگم

سنجے دت کی بیٹی کا والد اور خاندان بارے تنقید بھرا پیغام

میری زندگی بچانے والا جرمنی کا ایک ڈونر تھا:لیلیٰ واسطی

بھارتی فلم ساز پریادرشن کا فلم نگری چھوڑنے کا فیصلہ

فیصل قریشی نے تنقید کرنیوالوں کو لوٹا قرار دے دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak