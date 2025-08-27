سلمان اکرم نے استعفیٰ واپس تو لیا مگر یہ عمل وقتی لگتا ہے
(تجزیہ: سلمان غنی) ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے عمل سے تحریک انصاف میں کنفیوژن عروج پر ہے اور بانی پی ٹی آئی مصر ہیں کہ ضمنی انتخابی عمل میں حصہ لینے کا عمل بے فائدہ ہوگا۔
جبکہ دوسری جانب پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخاب کا میدان کھلا نہ چھوڑنے کی سفارش کی تھی اور کچھ امیدوار بھی نامزد کر دئیے تھے ،لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیل میں بند بانی پی ٹی آئی اپنے موقف پر پسپائی کے لئے تیار نہیں اور مزاحمتی طرز عمل پر ہی کاربند ہیں۔ جس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اب سیاسی کمیٹی بھی اپنے لیڈر کی ضد پر کاربند ہو کر ضمنی انتخابات سے نکل آئے گی ۔دوسرا یہ اعلان کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے اراکین اسمبلی کو مجالس قائمہ کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے ۔ بحیثیت مجموعی اگر پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بیرونی محاذ پر نہیں بلکہ اپنے اندرونی بحران سے دوچار ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیسے چلنا ہے ۔بانی پی ٹی آئی کا یہ اعلان بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ پارٹی کے تحفظات کے باوجود محمود اچکزئی کو ہی آگے لانا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو کسی ملنے والے عارضی ریلیف سے ہی رک سکتا ہے ۔
پی ٹی آئی کے ایک اعلیٰ سطحی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اختیار کیا جانے والا طرز عمل اس امر کا اظہار ہے کہ انہیں موجودہ حکومت اور خصوصاً ریاست سے اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی لہٰذا وہ اب اپنی ملاقاتوں میں مفاہمت اور مذاکرات کی بات کرنے والوں کی طرف طنزاً مسکراتے نظر آتے ہیں اور گزشتہ روز کی ملاقات میں بھی انہوں نے ایک پارٹی کے ذمہ دار کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے بیک ڈور رابطے کیسے چل رہے ہیں جس پر لیڈر نے بات ٹال دی ۔جہاں تک سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے استعفے کی واپسی کا سوال ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال بارے شدید کنفیوژ ہیں اور ان میں فیصلہ سازی کا فقدان بھی نظر آتا ہے ۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ صورتحال سے نالاں ہیں مگر وہ اس کیفیت میں بانی پی ٹی آئی سے ناراضگی کے متحمل نہیں ہو نا چاہتے ۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ واپس تو لیا ہے مگر یہ عمل بھی وقتی نظر آتا ہے جو زیادہ دیر نہیں چل پائے گا، البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ ضمنی انتخابات کے حوالہ سے سیاسی کمیٹی کے فیصلہ پر کھڑے ہیں مگر گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے بعد ضمنی انتخابات پر بانی کے تحفظات کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی کمیٹی بھی اپنے انتخاب لڑنے کے فیصلہ کو تبدیل کر سکتی ہے اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے فیصلہ پر پی ٹی آئی کے مستقبل اور اس کی حکمت عملی کا سوال ہے ۔سیاسی امور کے ماہرین تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سیاسی محاذ پر اتنا بحران اور کنفیوژن نہیں جتنا بحران پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے ،جب تک بانی کو رہائی یا ریلیف نہیں ملتا اور ان کو رہائی یا ریلیف مل پائے گا اس حوالہ سے فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور اس عمل نے ہی پارٹی کو مایوسی اور پریشانی سے دوچار کر رکھاہے ۔