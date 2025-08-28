کرپشن کی حد ہوگئی، سیلاب میں تمام سڑکیں بہہ گئیں، جو کام سویلین اداروں نے کرنے تھے وہ فوج کررہی : وزیر دفاع
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کرپشن کی حد ہوگئی، سیلاب میں تمام سڑکیں بہہ گئی ہیں،کوئی پوچھنے والا ہے ایس ڈی او، ایکسیئن یا ٹھیکیدار کو؟،جو کام سول اداروں نے کرنے تھے وہ ہماری فوج کر رہی ہے ۔سیالکوٹ میں تباہی کی بڑی وجہ نالوں پر تجاوزات ہیں جن میں سرکاری اہلکار ملوث ہیں ،یہ سویلین سیٹ اپ کی بہت بڑی ناکامی ہے۔
سیالکوٹ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا سیلاب میں شہر کا سٹرکچر تباہ ہوگیا ہے ،جو بربادی ہوئی اس کے مختلف پہلو ہیں، جموں سے جتنے نالے نکلتے ہیں سیالکوٹ شہر اس پر آباد ہے ۔وزیر دفاع نے کہا جموں سے پانی آتا ہے تو سیالکوٹ کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، سیالکوٹ میں تباہی کی بڑی وجہ ان نالوں پر تجاوزات ہیں،اس سب میں سرکاری اہلکار ملوث ہوتے ہیں ،میرا خیال ہے یہ ہمارے بلدیاتی اداروں کی ناکامی ہے ، بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ۔خواجہ آصف نے کہا پانی کے راستے میں جب تعمیرات ہوں گی تو پانی پھر اپنا راستہ خود بناتا ہے چاہے وہ سوات ہو، سیالکوٹ یا نارووال ہو۔انہوں نے کہا جو کام سول اداروں کے کرنے والے ہیں وہ ہماری فوج کر رہی ہے ، پاک فوج نے بھارت کیخلاف جنگ جیتی اب قدرتی آفات سے لڑ رہی ہے ، فوجی جوان عوام کی جانیں بچا رہے ہیں، محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔میں سمجھتا ہوں سویلین سیٹ اپ کی بہت بڑی ناکامی ہے ، ہمیں ڈیڑھ سال ہوگیا حکومت میں آئے ہوئے اس کو درست بھی کرینگے لیکن تعمیر نو کیلئے وقت درکار ہے ۔
پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا سیلاب میں شہر کا سٹرکچر تباہ ہوگیا ہے ہم فنڈز لے کر آئینگے دوبارہ سڑکیں بنانا ہونگی۔ انہوں نے کہا کرپشن کی حد ہوگئی تمام سڑکیں بہہ گئی ہیں، بارش کی نذر ہو گئیں۔کوئی پوچھنے والا ہے افسروں یا ٹھیکیدار کو؟۔ میرے نزدیک اگر کوئی ذاتی طور پر کام کروایا جائے تو اسکی لاگت پچاس ہزار آتی ہے لیکن حکومتی فنڈز سے پانچ کروڑ خرچ ہوتے ہیں ۔خواجہ آصف نے کہا پانی کا خطرہ ابھی کم ہوا لیکن ٹلا نہیں ہے دوبارہ سیلاب آنے کا اندیشہ ہے ، پانی میں بھارت کے لوگوں کی لاشیں بھی بہہ کر آئی ہیں۔انہوں نے کہا موجودہ بارش کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی، اس سے پہلے کبھی اتنا پانی نہیں آ یا، بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑنے کے امکانات ہیں۔وزیر دفاع نے کہا پانی کافی حد تک اتر گیا ہے ، نالوں کے نزدیک جو گھر ہیں ان میں پانی ابھی کھڑا ہے ۔وزیر دفاع نے کہا میں سمجھتا ہوں اس طرح کی طوفانی بارشوں کے لئے تیاری نہیں تھی، شہروں میں دریاؤں نالوں میں جب تک تجاوزات ختم نہیں کریں گے ، ایسی صورتحال رہے گی۔خواجہ آصف نے کہا سیالکوٹ میں دو تین نالے گزرتے ہیں سارے جہاں کا گند ان میں ہے ، میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریشن کا قصور ہے جو اس کو نہیں دیکھتی، سیوریج کے نظام میں تبدیلیاں کی جائیں تو آئندہ ہونے والی بارشوں سے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ وزیر دفاع نے ایم پی اے فیصل اکرام کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
وزیر دفاع پل ایک کے ملحقہ علاقوں نیکا پورہ،حبیب پورہ،حمزہ غوث،شفیع دا بھٹہ کے لوگوں سے ملے ۔خواجہ آصف نے شہریوں کو یقین دلایا حکومت پنجاب انکی ہر ممکن مدد کرے گی۔مشکل کی اس گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے ۔ ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا حالیہ سیلاب کو بھارتی آبی جارحیت نہیں کہہ سکتا بھارت نے پروٹوکول کے مطابق دوبار سیلاب کی پیشگی اطلاع دی۔انہوں نے کہا بھارت ہمیشہ سے ہی سیلاب کی پیشگی اطلاع دیتا رہا ہے بھارت بعض اوقات عین سیلاب کے وقت وارننگ دیتا ہے ۔انہوں نے کہا سیلابی ریلوں سے متعلق بھارت کی شرارت کے کوئی ثبوت نہیں بھارت نے اس بار ڈیم سے پانی ریلیز کرنے کے بعد بھی بتایا ہم بھی ڈیم سے پانی ریلیز کرتے ہیں اگر نہ کریں تو آبادی کو خطرہ ہوتا ہے ۔ان کا کہنا تھا سیالکوٹ کے وسط سے گزرنے والے نالے پر تجاوزات ہیں ان کے دونوں طرف فیکٹریاں ہیں اگر چاہیں تو تجاوزات 3 دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ سرکاری زمین پر پیشہ ور لوگ غیرقانونی تعمیرات کرتے ہیں سرکاری زمینوں کی لوٹ مار لگی ہوئی ہے ہر کوئی قبضہ کرلیتا ہے بارشوں کے بعد تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔دریں اثنائاپنے وضاحتی بیان میں خواجہ آصف کا کہنا ہے میڈیا کے بعض حصوں میں اُن کی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے میں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا ہے 38 سال بعد تین دریاؤں میں بیک وقت شدید سیلاب غیر معمولی صورتحال ہے جس میں فوج سمیت تمام ادارے عوام کی مدد کر رہے ہیں۔خواجہ آصف نے کہا ان کی گفتگو جس پیرائے میں تھی اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔