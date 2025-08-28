تحریک انصاف قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان : این اے 129لاہور امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ
اسلام آباد(نمائندہ دنیا، دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی نے تمام کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہونے جبکہ سیاسی کمیٹی نے نااہل ارکان کی نشستوں پر بائیکاٹ اور این اے 129 کا ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت کے مطابق پی ٹی آئی کے بیشتر اراکین نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دئیے ہیں۔
چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے اجلاس کی صدارت نہ کی اور چیمبر میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا،جبکہ ثناء اللہ مستی خیل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں استعفے کا اعلان کیا اسکے علاوہ فیصل امین خان،آصف خان،چنگیز احمد خان کاکڑ ،شاہد خٹک،علی محمد خان،فضل محمد خان،علی اصغر خان،شبیر قریشی،احد علی شاہ سمیت متعدد رہنماؤں نے استعفے چیف وہیپ عامر ڈوگر کو بھیجے ،عامر ڈوگر نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے عملدرآمد شروع کردیا،ممبران نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے بھجوانے شروع کردئیے ،کئی ممبران نے اپنے استعفے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرا دئیے ۔ باقی ممبران قومی اسمبلی ، کمیٹیوں سے استعفے آج سیکرٹریٹ کو جمع کرائیں گے ،ملک عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے فیصلوں پر من وعن عمل کرائیں گے ،یہ نشستیں عمران خان کی امانت ہیں ان کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا،تاہم بیرسٹرگوہر علی خان نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سینیٹرز ایوان بالا کی قائمہ کمیٹیوں میں کام جاری رکھیں گے جبکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا فیصلہ تاحال نہیں کیاگیا۔
تحریکِ انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق ،لاہور این اے 129 میں میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔سیاسی کمیٹی عمران خان کی ہدایات کے مطابق متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ، دیگر سٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے فی الفور استعفوں کا اعلان کرتی ہے ۔اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ٹرائل کی روزانہ سماعت مقرر کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا،اعلامیے میں کہاگیا کہ سیاسی کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ روزانہ سماعت سے ملزموں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے سیاسی کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن حلقوں میں پاکستان تحریکِ انصاف کے اراکینِ اسمبلی کو نو مئی کے مقدمات میں سزاؤں کے بعد نااہل کیا گیا ، پارٹی ان تمام اراکین کو اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتی ہے اور ان حلقوں میں ہونے والے تمام ضمنی انتخابات کا احتجاجاً بائیکاٹ کرتی ہے ۔ سیاسی کمیٹی ان تمام اراکین کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے جو عدالتوں سے ناحق سزائیں پانے کے بعد بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔