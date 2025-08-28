بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی : مریم نواز
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہاہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، بھارت کے جب ڈیم بھر گئے تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا۔ سیلاب قدرتی آفت ہے مگر عوام کے جان ومال کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائیں گے ، ہر جان قیمتی ہے ، 25 افراد کو ریسکیو کرنے والے قومی ہیرو ہیں۔
وزیراعلیٰ کی زیرصدارت گزشتہ روز سیلابی صورتحال پر چار گھنٹے طویل اجلاس ہوااور وہ خود سیلاب کی صورتحال کاجائزہ لینے کیلئے شاہدرہ پہنچ گئیں۔مریم نواز نے کمشنرز اورڈپٹی کمشنرز سے ویڈیولنک خطاب کیا اورسیلاب سے متاثرہ سڑکوں اورپلوں کو مکمل کر کے بحال کرنے جبکہ شہروں اوردیہات کے درمیان منقطع رابطے عارضی طورپرفوری بحال کرنے کی ہدایت کی ۔انہوں نے کہاکہ سارے وسائل ریسکیو اور ریلیف کیلئے مختص کئے جائیں۔ریسکیورز نے جان پر کھیل کر لوگوں کو بچایا،ریسکیورز کو 50ہزار روپے انعام کی فراہمی یقینی بنائیں۔تقریباً چار دہائیوں بعد پنجاب کے مختلف اضلاع میں اس قدر سیلاب دیکھنے میں آیا،گھروں،لائیوسٹاک،فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات تیار کی جائیں،عوام کو سیلاب کی آمد سے قبل بروقت انخلا پر آمادہ کیا جائے ،لوگوں کو لاؤڈ سپیکراورمساجد میں اعلانا ت کر کے پانی کی آمد سے پہلے مطلع کیا جائے ۔ وزیراعلیٰ کاکہناتھاکہ ہر ضلع میں ہنگامی صورتحال کے دوران انسانی وسائل کو اکٹھا کرکے استعمال کرنا ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے ۔ عوام مشکل میں ہیں،ساتھ نہیں چھوڑیں گے ،ڈپٹی کمشنر اوراسسٹنٹ کمشنر ز سب کو فیلڈ میں ہونا چاہئے ،متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا ماحول اچھا ہونا چا ہئے ۔
قبل ازیں مریم نواز نے اجلاس کے دوران شکر گڑھ کے علاقے میں سیلابی ریلے میں پھنسے 25 افراد کو بحفاظت نکالنے پرریسکیواہلکاروں سے اظہار تشکر اوربرو قت ریسکیو آپریشن پر خراج تحسین پیش کیا،انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ دریاؤں اور ندی نالوں کی گزرگاہ سے دور رہیں اورمحفوظ مقام پر بروقت منتقل ہو جائیں۔وزیراعلیٰ نے شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں طغیانی کا مشاہدہ کیا جبکہ حفاظتی بنداور دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا،انہوں نے دریا کی گزرگاہوں سے آبادی اور مویشیوں کا انخلا مکمل بنانے کی ہدایت کی ۔قبل ازیں اجلاس میں پنجاب کے تمام تر سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا،اجلاس میں تمام تر متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور ریسکیو رپورٹ پیش کی گئی اورریسکیو و ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر صوبے میں سب سے بڑا اور غیر معمولی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن شروع کیا گیا ہے ،ان کاکہناتھاکہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کی بحالی میرا مشن ہے ،بے گھر وں کی اُن کے گھروں میں آباد ہونے تک پوری مدد کریں گے ۔مریم نواز نے جھیلوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ جھیلیں قدرت کا حسن اور حیاتیاتی زندگی کا استعارہ ہیں۔جھیلیں پانی، حیاتیاتی تنوع اور ماحول کی ضامن ہیں،پنجاب کی جھیلوں کو سیاحت کے مراکزبنا رہے ہیں۔