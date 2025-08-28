موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے 30ارب ڈالر درکار : کرپٹو کرنسی کو 3 ماہ میں قانونی حیثیت دینگے : وزیر خزانہ
اسلام آباد (مدثر علی رانا) وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کو لیگل اسٹیٹس دینے میں تین ماہ لگیں گے، کرپٹو کرنسی کو لیگل اسٹیٹس دینے کے لیے لائسنسنگ اور ریگولیٹری اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کو لیگل اسٹیٹس دینے اور ورکنگ مکمل کرنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے آن بورڈ ہیں۔
چین کے ساتھ تمام قرضے رول اوور کی بات ہو چکی ہے ، 12 ارب ڈالر کا دوست ممالک سے قرض رول اوور کرانے کے لیے انتظامات مکمل ہو گئے ، رول اوور کیے بغیر آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جا سکتے ۔ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بڑھائی جائے گی، امریکہ کے ساتھ ٹیرف پر حوصلہ افزا بات چیت ہوئی ہے ، چند دنوں میں امریکہ کے ساتھ ٹیرف مذاکرات پر ڈیل کلیئر سامنے آئے گی۔تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مزید کم کریں گے ۔موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے 30 ارب ڈالر درکار ہیں،آئی کیپ کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ موڈیز، ایس اینڈ پی اور فِچ ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی ہے ، گیلپ سروے کی طرح دیگر سروے بھی بہتری کو دکھا رہے ہیں، استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں جبکہ مستحکم گروتھ کو مزید آگے بڑھانا ہے ۔ کرنسی میں استحکام اور زرمبادلہ ذخائر بہتر دستیاب ہونے کے باعث ایل سیز کھل رہی ہیں اور تجارت ہو رہی ہے ۔ حکومت نے کاروباری ماحول دینے کے لیے شرح سود میں کمی کی ہے ۔
آئندہ ہفتے وزیر اعظم کے دورہ چین میں پانڈا بانڈ کے اجرا پر پیشرفت ہو گی اور رواں سال کے آخر میں پانڈا بانڈز کا اجرا ہو سکے گا۔وزیر خزانہ نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کی طرح اگلے مالی سال ہم کوئی غلط بینچ مارک نہیں رکھنا چاہتے ۔ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ، جب تک آبادی اور موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول نہیں کیا جائے مسائل جنم لیں گے ۔ گلگت بلتستان، شمالی علاقہ جات اور اب پنجاب میں سیلاب کا سامنا ہے ۔ 2022 کے سیلاب میں 30 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا تھا، اب بھی بڑے نقصان کا خدشہ ہے جس کے لیے تخمینہ لگایا جا رہا ہے ۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مزید کم کریں گے ، اب ٹیکس فارم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، 75 سے 80 فیصد تنخواہ دار طبقہ آسانی سے اس کو پُر کر سکتا ہے ۔ اب ٹیکس فارم میں صرف 40 فیلڈز کو پُر کرنا ہے ۔24 ریاستی ملکیتی ادارے نجکاری کمیشن کے پاس نجکاری کے لیے ہیں جن میں دو ماہ تک بڑی نجکاری کی ٹرانزیکشن ہو گی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ رائٹ سائزنگ اقدام کے تحت دو نئے اداروں کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کابینہ کو بھجوایا ہے ۔ رائٹ سائزنگ کے تحت چھٹے ویو میں اب محکموں کا انضمام اور ان کو ختم کرنا ہے ۔
سرکاری اداروں میں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ، جو بھی سبسڈی دیتے ہیں اس کا بھی ناجائز استعمال ہوتا ہے ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ پانڈا بانڈ کے اجرا پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی کریڈٹ گارنٹی کو مزید بڑھانا ہے ۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی اصل وجہ دریا کے کناروں پر تعمیرات ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید خطرات لاحق ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 30 ارب ڈالر فنانسنگ ضروریات ہیں۔ 43 وزارتوں اور 400 ماتحت اداروں کا رائٹ سائزنگ کمیٹی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ملکی اکانومی کو 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچانا ہے تو آبادی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانا ہو گا۔وزارت خزانہ اعلامیہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مساتو کانڈا سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے اے ڈی بی کے ساتھ مضبوط شراکت داری پر اظہار تشکر کیا اور حالیہ سیلاب کے بعد موسمیاتی لچک اور ڈیزاسٹر تیاری کو ترجیح قرار دیا۔