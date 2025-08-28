مون سون کی تباہ کاریاں : انسانی غفلت اور ناقص منصوبہ بندی بے نقاب
اسلام آباد(اے ایف پی)پاکستان میں مون سون کا موسم ایک بار پھر تباہی کے مناظر لے آیا، سیلابی ریلوں سے شہردلدل میں بدل گئے اور لواحقین تازہ قبروں پر نوحہ کناں ہیں ،پانی سے تباہی نے یہ حقیقت بھی آشکار کر دی کہ تیاریوں اور حفاظتی اقدامات کی کمی بدستور موجود ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک تعمیراتی سرگرمیوں اور نکاسیٔ آب کے نظام پر سخت ضابطے نافذ نہیں کئے جاتے، یہ سالانہ بارشیں مزید اموات کا سبب بنتی رہیں گی۔ سابق وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمن نے بتایا کہ رہائشی بستیاں دریاؤں اور برساتی نالوں کے قریب بنائی گئی ہیں، جو قدرتی برساتی نالوں کی گزرگاہوں کو روک دیتی ہیں ۔سوات کے تاجر43سالہ فضل خان نے غلطی مان لی کہ انہوں نے دریا کے اتنے قریب گھر بنایا۔ان کا مکان پہلے 2010 اور پھر 2022 کے سیلاب میں تباہ ہواجبکہ 15 اگست کو ایک بار پھر پانی نے راستہ بنایا ۔جون میں آغاز کے بعد سے رواں سال کی مون سون بارشوں نے تقریباً 800 افراد کی جان لی اور 7 ہزار سے زائد گھروں کو نقصان پہنچایا جبکہ ستمبر تک مزید بارشوں کا امکان ہے ۔اگرچہ جنوبی ایشیا میں موسمی بارشیں زراعت کیلئے ناگزیر ہیں لیکن ماحولیاتی تبدیلی نے اس نظام کو زیادہ بے قاعدہ، غیر متوقع اور مہلک بنا دیا ہے ۔اگست کے وسط تک پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 50 فیصد زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ۔وسائل سے محروم مگر معدنی دولت سے مالا مال پاکستان میں معدنیات نکالنے کی دوڑ نے بھی قدرتی ماحولیاتی توازن کو بگاڑا ہے کیونکہ ملک امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔
شیری رحمن کے مطابق کان کنی اور درختوں کی کٹائی نے قدرتی آبی گزرگاہوں کو بگاڑ دیا ہے ،جب پہاڑی علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو گھنے جنگلات اکثر پانی کی رفتار اور شدت کو روک لیتے ہیں لیکن پاکستان میں جنگلات کا رقبہ صرف پانچ فیصد رہ گیا ہے ، جو جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے ۔ شمال میں دیہات کے بہہ جانے کے چند دن بعد جنوب میں بارش نے پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی مرکز کراچی کو مفلوج کر دیا۔ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق سڑکوں پر جمع بھورا پانی صرف بارش کی وجہ سے نہیں بلکہ بند نالے ، ناکارہ کچرا نکاسی، کمزور انفراسٹرکچر، غیر قانونی تجاوزات اور اشرافیہ کی ہاؤسنگ سکیموں جیسے عوامل کا بھی نتیجہ ہے ۔یہ رپورٹ 2020 میں جاری ہوئی تھی مگر آج بھی اتنی ہی درست لگتی ہے ۔کمیشن کے مطابق یہ مسائل بنیادی طور پر سیاسی ہیں کیونکہ مختلف جماعتیں تعمیرات کے اجازت نامے اپنے حمایتی نیٹ ورکس کو مضبوط کرنے کیلئے دیتی ہیں،اکثر ان خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ نالوں کے اوپر تعمیرات کے کیا نتائج نکلیں گے ۔
شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن نے 2022 کے سیلاب کے بعد ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کچھ علاقوں میں نالے اتنے تنگ کر دئیے گئے ہیں کہ جب بارش ہو جائے تو پانی سمندر میں جانے کے بجائے الٹا دریاؤں میں واپس آ جاتا ہے ۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق تیزی سے بڑھتے اس شہر میں شہری منصوبہ بندی میں سول اور عسکری ادارے ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں، نتیجتاً جو بھی انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ حل کر کے دوسرا پیدا کر دیتا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن رکن طحہ احمد خان نے کہا کہ کراچی بارش سے تباہ نہیں ہو رہا بلکہ برسوں کی غفلت سے برباد ہو رہا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور نالوں پر قبضے کے ساتھ ساتھ غیر معیاری سڑکوں نے بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے ۔ کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال اسلام آباد سے نالوں کی بہتری کیلئے فنڈز مانگتے ہیں، مگر کوئی مدد نہیں ملتی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ نکاسیٔ آب کی گنجائش بڑھائی جائے لیکن اس کی لاگت اتنی زیادہ ہے کہ شاید اس پر پورا قومی بجٹ ہی لگ جائے۔