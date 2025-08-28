آبی گزر گاہوں پر قبضہ کرنیوالوں کو پھانسی دی جائے : قائمہ کمیٹی وزارت موسمیاتی تبدیلی پر برہم
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں آبی گزرگاہوں پر قبضہ کرنے والوں کو پھانسی دینے کی تجویز دی گئی ہے۔چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی منزہ حسن نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کی ناقص کارکردگی اور نااہلی پر سیکرٹری کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کمیٹیاں کمیٹیاں کھیل رہے ہیں،سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی نے اپنی وزارت کی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کمیٹی سے معذرت کی۔ منزہ حسن نے کہا ہے کہ ملک بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے سیلاب اور بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے ، آئندہ سال کا مون سون 22 فیصد زیادہ سخت ہوگا، جس پر کمیٹی کی رکن شائستہ پرویز نے کہا ہے کہ میں حکومت سے ہوں اور اویس جھکڑاپوزیشن سے ، بدقسمتی سے ہم دونوں چیخیں مار رہے ہیں، وزارت کچھ کام نہیں کر رہی ہے ۔ منزہ حسن نے کہا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے افسر وقت پر بریفنگ پیپرز ارکان کو نہیں دیتے میں نے ریجنل کانفرنس میں شرکت کرنا تھی، مجھے تعمیراتی بریف پیپرز وقت پر نہیں د یا گیا ۔سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی نے اپنی وزارت کی نا اہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی ایونٹ سے 3 دن پہلے بریف پیپرز تمام ارکان کو پہنچا دئیے جائیں گے ۔ کمیٹی ممبر گستاسب خان نے کہا کہ بھارت سے بہت زیادہ پانی آرہا ہے ، جس سے نقصان کا خطرہ ہے ، ہمیں علم تھا پھر بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔
سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ یہ بھارت کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے ، بھارت کے ڈیمز بھریں گے تو وہاں سے پانی آئے گا، اس پر وزارت آبی وسائل کو بریفنگ دینی چاہئے ، ہمیں ڈیم بنانے اور زمین کے درست استعمال کی ضرورت ہے ۔ اویس جھکڑ نے این ڈی ایم اے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میرے ضلع لیہ میں کسانوں کے گھر سیلاب سے تباہ ہوگئے ، ڈیڑھ سال سے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کیا کوئی نتیجہ نکالا ہے ؟ ، 4 ماہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بلاتے رہے ، وہ آئے تک نہیں، جب ہم وہاں گئے تو این ڈی ایم اے نے ایک فضول سی بریفنگ دی۔حکمران رکن طاہرہ اورنگزیب نے انہیں یقین دلایا کہ آپ کو جتنے فنڈز چاہئیں، میں لے کر دو ں گی۔ شائستہ پرویز نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں درخت کٹنے پر تفتیش ہونی چاہئے ، میں حکومت سے ہوں اور کمیٹی چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ کمیٹی تجاویز دے سکتی ہے اور بہت سی تجاویز پر عمل ہوا ہے ۔
شازیہ سومرو نے کہا کہ کمیٹی اجلاس میں کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو طلب کریں، چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ اگر اتھارٹی کے ممبر نہ آئے تو انہیں سمن کروں گی۔شائستہ پرویز ملک نے آزاد کشمیر اور خیبرپختونخوا میں ٹمبر مافیا کو تباہی کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ برسوں سے راول ڈیم پر توجہ دلانے کے باوجود کوئی سنجیدگی سے ایکشن نہیں لیا گیا۔اجلاس کے دوران چیئرپرسن منزہ حسن نے اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سیکرٹری پر برہم ہوتے ہوئے کہا کہ 2008 سے رولز بنے ہیں، لیکن اب جا کر گاڑیوں کے دھوئیں کا ٹیسٹ یاد آیا؟، نااہل افراد کو عہدوں پر نہیں ہونا چاہئے ۔ دوران اجلاس یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ پارلیمنٹ لاجز کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پانی مضرِ صحت اور غیر شفاف ہے ،کمیٹی نے ہدایت دی کہ اس پانی کا فوری ٹیسٹ کروایا جائے۔