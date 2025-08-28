صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ، بیلاروس کاانسداد دہشتگردی تعاون پر اتفاق

  • پاکستان
اسلام آباد (وقائع نگار، اے پی پی )بیلاروس کے وزیر داخلہ ایوان کُبرکوف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزارت داخلہ میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

دونوں ممالک نے انسداد دہشتگردی، منشیات کے خاتمے، سرحدی سکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، اس موقع پر پاکستان اور بیلاروس کے مابین ایکسٹراڈیشن (حوالگی) معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی اور اس پر عملدرآمد کے لیے پروٹوکول پر دستخط بھی کئے گئے ۔مذاکرات کے دوران دونوں وزرائے داخلہ نے وزارتوں کے درمیان ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر بھی اتفاق کیا ، محسن نقوی نے کہا کہ یہ گروپ دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔بیلاروس کے وزیر داخلہ نے کہا ان کا ملک پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے ۔انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو دورے کی دعوت بھی دی ۔

دریں اثنائپاکستان اور بیلاروس کے مابین سکلڈ ورک فورس کو روزگار کی فراہمی سے متعلق ایم او یو پر دستخط ہوگئے ۔وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری سالک حسین اور بیلاروس کے وزیر داخلہ ایوان کبراکوف نے ایم او یو پر دستخط کیے ۔ ایم او یو کے تحت پاکستانیوں کو بیلاروس میں روزگار کی فراہمی کے حوالے سے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے ۔ وفاقی وزیرسالک حسین نے کہا پاکستان کی ورک فورس کی فراہمی کے حوالے سے دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر ہے ،ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن، ٹیکسٹائل اور توانائی کے شعبوں میں بیلاروس کو ورک فورس فراہم کرسکتے ہیں۔

