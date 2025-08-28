پھولنگر :پولیس مقابلہ،ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار
قصور(نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی پھولنگر پولیس نے مقابلے کے بعدڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق 15پر واردات کی کال پر پولیس جمیل روڈ پرپہنچی تو ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ کردی۔ ناصر اور دانیال کی فائرنگ سے انکاساتھی ڈاکو لوہاراں والا کھوہ کا رہائشی شہباز زخمی ہوگیا جسے پولیس نے گرفتار کرکے ہسپتال منتقل کردیا۔ پولیس نے موقع سے شہری سے چھینی گئی موٹرسائیکل اور اسلحہ برآمد کرلیا اورفرار ہونیوالے ڈاکوئوں کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دیدی ۔