صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنوں:فتنہ الخوارج کا گھر پر حملہ، پولیس کانسٹیبل شہید

  • پاکستان
بنوں:فتنہ الخوارج کا گھر پر حملہ، پولیس کانسٹیبل شہید

بنوں (آئی این پی) خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں دہشت گردوں نے گھر پر حملہ کرکے پولیس کانسٹیبل کو شہید کردیا۔

ترجمان ریجنل پولیس آفیسر کے مطابق رات گئے فتنہ الخوارج کے 25 سے 30 دہشت گردوں نے کانسٹیبل رافید اللہ کے گھر پر دھاوا بولا، اس موقع پر کانسٹیبل رافید اللہ نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ۔پولیس نے فوری طور پر ڈی پی او بنوں سلیم عباس کولاچی کی قیادت میں علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :اسرائیلی بمباری ،61شہید،غذائی قلت ، 10افراد چل بسے

امریکی میگزین کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف

شہبازشریف، فیلڈ مارشل پر مکمل اعتماد:چینی قونصلرایشین افیئرز

مودی کو بتا یاتھااتناٹیرف عائد کرونگاسرچکراجائیگا:ٹرمپ

ایرانی فورسز کی کارروائی 13دہشتگرد ہلاک، متعدد گرفتار

امریکی محصولات:55 فیصد سے زائد بھارتی برآمدات کو خطرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak