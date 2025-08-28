بنوں:فتنہ الخوارج کا گھر پر حملہ، پولیس کانسٹیبل شہید
بنوں (آئی این پی) خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں دہشت گردوں نے گھر پر حملہ کرکے پولیس کانسٹیبل کو شہید کردیا۔
ترجمان ریجنل پولیس آفیسر کے مطابق رات گئے فتنہ الخوارج کے 25 سے 30 دہشت گردوں نے کانسٹیبل رافید اللہ کے گھر پر دھاوا بولا، اس موقع پر کانسٹیبل رافید اللہ نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ۔پولیس نے فوری طور پر ڈی پی او بنوں سلیم عباس کولاچی کی قیادت میں علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا۔