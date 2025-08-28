الہ آباد:دوکریانہ سٹورز سے 10لاکھ لوٹ لئے ، مزاحمت پرفائرنگ دکاندار،پولیس اہلکار محفوظ رہے
قصور،تلونڈی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار) متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے لوٹ لئے ۔ دکاندار اورپولیس اہلکار ڈاکوئوں کی فائرنگ سے معجزانہ طورپر محفوظ رہے۔
الہ آباد میںمین قصور دیپالپور روڈ پر عباس شبیر بھائی کے ہمراہ کریانہ سٹور پر موجود تھا کہ ڈاکو یرغمال بناکر 7لاکھ چھین کر فرار ہوگئے ۔ جودھ سنگھ والا سے ڈاکوجیابگا کے رہائشی علی حمزہ کی اراضی پر ملازمین کو یرغمال بناکر بندوق اور 90 ہزار لے گئے ۔ شامکوٹ میں پولیس چوکی کے سامنے حافظ احسان الٰہی کریانہ سٹور سے 3لاکھ لوٹ لئے ، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کردی جس سے دکانداراورپولیس اہلکارمعجزانہ طورپرمحفوظ رہے ۔ بائی پاس فتے والا پھولنگر کے قریب محلہ نذیر شاہ کے رہائشی جاوید سے ہزاروں روپے ، موبائل اور موٹرسائیکل چھین لی۔ لیسکودفتر کھڈیاں سے عامر رضا ،فیصل کالونی پتوکی سے علی حسین کی موٹرسائیکلیں چوری ہوگئیں۔