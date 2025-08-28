صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوکی:10سالہ بچی کیساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنیوالا دکاندار اپنے پستول کی گولی سے زخمی

پتوکی:10سالہ بچی کیساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنیوالا دکاندار اپنے پستول کی گولی سے زخمی

پتوکی، قصور (تحصیل رپورٹر، نمائندہ دنیا )دکان سے چیز خریدنے کیلئے آنیوالی 10 سالہ بچی کیساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنیوالا ملزم اپنے پستول سے نازک اعضا پر فائر لگنے سے زخمی ہوگیا۔

 تھانہ سٹی کے علاقہ میں 10 سالہ بچی دکاندار الطاف سے چیز خریدنے گئی جس نے بچی سے غیر اخلاقی حرکات شروع کر دیں ، پولیس موقع پر پہنچی تو ملزم گرفتاری سے بچنے کیلئے پولیس پارٹی کیساتھ گتھم گتھا ہو گیا اور جلد بازی میں پستول نکالتے ہوئے فائر نازک اعضا پر لگنے سے زخمی ہو گیا ۔تھانہ سٹی پولیس نے ملزم کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر کے مقدمہ درج کرلیا ۔

