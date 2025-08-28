این اے 129 ، 17اُمیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ
لاہور (کورٹ رپورٹر)این اے 129 ضمنی انتخابات کے لیے 17 اُمیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کردئیے گئے ۔ این اے 129 میں ضمنی انتخاب 18 ستمبر کو ہوگا۔
پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ارسلان احمد کو گیزر ،مسلم لیگ ن کے رہنما محمد نعمان کو شیر،تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار وقاص احمد کو کرین ، اسد کریم کلواڑ کو گیس سلنڈر،بجاش خان نیازی کو کرکٹ سٹمپس،عظیم یاسین کو ریڈیو ،عمران اشرف کو بیج ،عمران علی کو فریج ،لیاقت جان کو لیپ ٹاپ ،محمد اکرم ڈوگر کو طوطے اور محمد عمر جمیل کو ٹی شرٹ ،محمد یاسین کو ٹرائی سائیکل اور میاں اویس انجام کو آئل سٹوو ،میاں محمد عفان کو ریکٹ کا انتخابی نشان الاٹ کردیا گیا۔ لاہور ہائیکورٹ نے فیصل آباد سے سابق رکن پنجاب اسمبلی جنید ساہی کی نااہلی کے بعد صوبائی حلقہ کا انتخابی شیڈول جاری کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے جنید ساہی کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق رکن اسمبلی کی درخواست ستمبر کے پہلے ہفتے میں بینچ کی دستیابی کی بنیاد پرمقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ عدالت نے انتخابی شیڈول جاری نہ ہونے کی وجہ سے نا اہلی کیخلاف درخواست موسم گرما کی عدالتی تعطیلات کے بعد مقرر کی تھی لیکن اب انتخابی شیڈول جاری ہوگیا ہے اس لئے درخواست کو جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کا حکم دیا جائے ۔