ارکان کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر، سماعت آج ہو گی
لاہور(کورٹ رپورٹر)سانحہ نو مئی میں سزا یافتہ سابق اراکین اسمبلی کی نااہلی کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کردی گئیں۔۔۔
رجسٹرار آفس نے اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کرتے ہوئے انہیں آج بطور اعتراض کیس سماعت کے لئے مقرر کردیا،سانحہ نو مئی میں سزا یافتہ تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے احمد خان بچھر اور سابق ایم این اے محمد احمد چٹھہ کی جانب سے اپیلیں دائر کی گئیں، تاہم لاہور ہائیکورٹ کے رجسٹرار آفس نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا۔ رجسٹرار آفس کے اعتراض کے مطابق سزا یافتہ سابق اراکین اسمبلی نے سرنڈر نہیں کیا، اس لیے وہ براہِ راست ہائیکورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے ، جسٹس علی ضیاء باجوہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ اعتراض کیس کی سماعت کرے گا۔