سیلاب میں ریسکیوآپریشن ،سکھ برادری کا پاک فوج سے اظہار تشکر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈسکہ میں پاک فوج کے ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر سکھ برادری نے فیلڈ مارشل اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔
واضح رہے کہ شدید سیلاب کے باعث ڈسکہ کی سکھ برادری کی بڑی تعداد بھی سیلاب میں پھنس گئی تھی،پاک فوج کے جوانوں نے فوری ریلیف اور ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے سکھ برادری کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اب تک سکھ برادری کے 96 افراد کو ریسکیو کرکے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا ہے ۔سکھ برادری کے افراد نے پاک فوج کی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا اور اقدامات کی تعریف کی۔سکھ برادری کے افراد کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم پر مشکل گھڑی آئی ہے ہماری پاک فوج ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے ۔