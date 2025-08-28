درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے ؟
لاہور(دنیا مانیٹرنگ )پنجاب کے تین دریاؤں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے ،ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر دریا میں سیلاب کا تعین دریا کی گنجائش اور اس کی چوڑائی کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔
محکمہ آبپاشی پنجاب کے سابق چیف انجینئر ملک شبیر احمد نے بتایا کہ دریائے راوی اور ستلج چھوٹے دریا ہیں اور عمومًا ان میں پانی کم ہوتا ہے ۔ بدھ کے دن ان دریاؤں سے دو سے اڑھائی لاکھ کیوسک پانی کا ریلاگزر رہا تھا جو ان دریاؤں کی گنجائش سے بہت زیادہ تھا اور اسی لئے راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا۔ماہر آبپاشی کے مطابق دریائے چناب میں راوی کے مقابلے میں بہت زیادہ پانی تھا، دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد ساڑھے سات لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ تھی اور وہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بتایا گیا تھا۔دوسری جانب دریائے سندھ میں چشمہ کے ہیڈ ورکس پر اسی وقت دو لاکھ 84 ہزار کیوسک پانی گزر رہا تھا لیکن دریائے سندھ میں اتنے پانی کے باوجود بھی دریا معمول سے بھی کم سطح پر تھا اور وہاں سیلابی صورتحال نہیں بتائی گئی۔