صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے ؟

  • پاکستان
درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے ؟

لاہور(دنیا مانیٹرنگ )پنجاب کے تین دریاؤں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے ،ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر دریا میں سیلاب کا تعین دریا کی گنجائش اور اس کی چوڑائی کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔

محکمہ آبپاشی پنجاب کے سابق چیف انجینئر ملک شبیر احمد نے بتایا کہ دریائے راوی اور ستلج چھوٹے دریا ہیں اور عمومًا ان میں پانی کم ہوتا ہے ۔ بدھ کے دن ان دریاؤں سے دو سے اڑھائی لاکھ کیوسک پانی کا ریلاگزر رہا تھا جو ان دریاؤں کی گنجائش سے بہت زیادہ تھا اور اسی لئے راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا۔ماہر آبپاشی کے مطابق دریائے چناب میں راوی کے مقابلے میں بہت زیادہ پانی تھا، دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد ساڑھے سات لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ تھی اور وہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بتایا گیا تھا۔دوسری جانب دریائے سندھ میں چشمہ کے ہیڈ ورکس پر اسی وقت دو لاکھ 84 ہزار کیوسک پانی گزر رہا تھا لیکن دریائے سندھ میں اتنے پانی کے باوجود بھی دریا معمول سے بھی کم سطح پر تھا اور وہاں سیلابی صورتحال نہیں بتائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :اسرائیلی بمباری ،61شہید،غذائی قلت ، 10افراد چل بسے

امریکی میگزین کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف

شہبازشریف، فیلڈ مارشل پر مکمل اعتماد:چینی قونصلرایشین افیئرز

مودی کو بتا یاتھااتناٹیرف عائد کرونگاسرچکراجائیگا:ٹرمپ

ایرانی فورسز کی کارروائی 13دہشتگرد ہلاک، متعدد گرفتار

امریکی محصولات:55 فیصد سے زائد بھارتی برآمدات کو خطرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak