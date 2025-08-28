صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی صورتحال پر ڈسکوز کو ہنگامی الرٹ جاری، فلڈ مانیٹرنگ سیل بھی قائم

  • پاکستان
اسلام آباد (آئی این پی)پاور ڈویژن کی جانب سے ملک بھر میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ڈسکوز کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔

پاور ڈویژن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں کہ تمام ڈسکوز بارشوں اور سیلاب کے دوران بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنائیں اور سیلابی صورتحال میں بجلی کے انفرااسٹرکچر کے تحفظ کیلئے خصوصی اقدامات کئے جائیں،پاور ڈویژن میں فلڈ مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے ۔پاور ڈویژن نے ڈسکوز کو روزانہ کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی ہے جبکہ ڈسکوز کو دن میں دو بار صورتحال کی رپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے ۔ 

