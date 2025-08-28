بھارت کی چار روز میں چار بار سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی جانب سے چار روز کے دوران چار مرتبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کو معمول بنانا شروع کر دیا ۔بھارت کی جانب سے بدھ کو پھر سفارتی ذریعہ سے پاکستان کو زیادہ پانی کے اخراج کا الرٹ بھیجا۔ یہ الرٹ بھی معاہدے کی خلاف ورزی میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعہ ہی بھیجا گیا۔ معاہدے کے تحت بھارت اس طرح کے الرٹ واٹر کمشنرز کے ذریعے بھیجنے کا پابند ہے ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے تازہ الرٹ صبح 8 بجے بھیجا گیابھارت ہائی کمیشن کے ذریعہ الرٹ بھیج کر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا عالمی جواز بنانا چاہتا ہے ۔پاکستانی وزارت خارجہ پہلے ہی بھارتی اقدامات کو سندھ طاس کے منافی قرار دے چکی ہے ۔