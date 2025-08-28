صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی چار روز میں چار بار سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی

  • پاکستان
بھارت کی چار روز میں چار بار سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی جانب سے چار روز کے دوران چار مرتبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔

سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کو معمول بنانا شروع کر دیا ۔بھارت کی جانب سے بدھ کو پھر سفارتی ذریعہ سے پاکستان کو زیادہ پانی کے اخراج کا الرٹ بھیجا۔ یہ الرٹ بھی معاہدے کی خلاف ورزی میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعہ ہی بھیجا گیا۔ معاہدے کے تحت بھارت اس طرح کے الرٹ واٹر کمشنرز کے ذریعے بھیجنے کا پابند ہے ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے تازہ الرٹ صبح 8 بجے بھیجا گیابھارت ہائی کمیشن کے ذریعہ الرٹ بھیج کر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا عالمی جواز بنانا چاہتا ہے ۔پاکستانی وزارت خارجہ پہلے ہی بھارتی اقدامات کو سندھ طاس کے منافی قرار دے چکی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:شادی کی 31ویں سالگرہ پر قسمت کی دیوی مہربان

خواتین کی جیل میں قید ہونے کیلئے جنس تبدیل کرلی

بڑے انگوٹھے والے بندروں کے دماغ بھی بڑے :تحقیق

امریکا:سٹور ملازمہ نے شہری کو لاکھوں ڈالر جتوا دیے

گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

بچپن کی فوڈ پوائزننگ آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak