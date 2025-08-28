سیلاب:پاکستان کیلئے 10 ارب ڈالرکا وعدہ، 3سال میں صرف 4 ارب 69 کروڑ مل سکے
لاہور(آئی این پی)عالمی برادری کی جانب سے 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان کیلئے امداد سست روی کا شکار ہے، 3 سال میں پاکستان کو مجموعی طور پر 4 ارب 69 کروڑ ڈالر موصول ہو سکے۔
جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو 10 ارب 44 کروڑ ڈالر قرض دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔اس کے علاوہ 54 کروڑ 64 لاکھ ڈالر کی گرانٹ کا وعدہ بھی کیا گیا ۔پراجیکٹ فنانسنگ کی مد میں 2 ارب 75 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ، ایک ارب 93 کروڑ ڈالر اشیا کی خریداری کیلئے فراہم کیے گئے ، رواں مالی سال جنیواڈونرز کانفرنس کے تحت 1 ارب 26 کروڑ ڈالر فنانسنگ کا ہدف ہے ۔سیلاب سے نقصانات کیلئے 54 کروڑ ڈالر کی گرانٹس میں سے صرف 21 لاکھ ڈالر ملے ۔دستاویز کے مطابق 2022 کے سیلاب میں ملکی معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زائد کے نقصانات ہوئے۔