صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کی بلین ٹری سونامی منصوبے کا آڈٹ کرانے کی تجویز

  • پاکستان
حکومت کی بلین ٹری سونامی منصوبے کا آڈٹ کرانے کی تجویز

اسلام آباد (کامرس رپورٹر) پاکستان میں حالیہ سیلابی تباہی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر جہاں حکومت دوسرے اقدمات کررہی ہے وہیں حکومت کی تجویز ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بلین ٹری سونامی منصوبے کا آڈٹ کرایا جائے۔

باخبر ذرائع نے روزنامہ دنیا کو بتایا وزرات موسمیاتی تبدیلی کی سطح پر آڈٹ کیلئے حکام کے ساتھ بات چیت کی گئی، اندازہ لگایا جائے گا کہ بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت کتنے اور کہاں درخت لگائے گئے ، منصوبے کی مالی خدوخال کا بھی جائزہ لیا جائے گا، یہ بھی جائزہ لیا جائے گا آیا درخت لگائے بھی گئے یا نہیں۔ ذرائع نے بتایا حکام کا خیال ہے کہ بلین ٹری سونامی منصوبے میں جو فگرز (اعدادوشمار)بتائے جارہے ان میں بہت بڑا فرق ہے ، حقائق سامنے لانا ضروری ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ ڈیڑھ سے دو ماہ کے درمیان یہ مراحل مکمل کیے جائیں گے ۔ ادھر ٹمبر مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کیلئے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ریکمنڈیش دی ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں کس کی اجازت سے درخت کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی اندازہ لگایا جائے کہ کتنے جنگلات کٹ چکے ہین۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میرا گووندا صرف میرا ہے ، کوئی الگ نہیں کر سکتا:سنیتا آہوجا

شاہ رخ خان اور دپیکا پڈوکون کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج

ربیکا خان یوٹیوب کے انسٹاگرام پر چھا گئیں

ٹیلر سوئفٹ کی منگنی کا اعلان، ٹرمپ کا لب و لہجہ تبدیل ہوگیا

ہالی ووڈ اداکارہ ویرونیکا ایچیگوئی کینسر کے باعث چل بسیں

ماہرہ خان کا شوہر سلیم کریم کی سالگرہ پر جذباتی پیغام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak