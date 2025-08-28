حکومت کی بلین ٹری سونامی منصوبے کا آڈٹ کرانے کی تجویز
اسلام آباد (کامرس رپورٹر) پاکستان میں حالیہ سیلابی تباہی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر جہاں حکومت دوسرے اقدمات کررہی ہے وہیں حکومت کی تجویز ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بلین ٹری سونامی منصوبے کا آڈٹ کرایا جائے۔
باخبر ذرائع نے روزنامہ دنیا کو بتایا وزرات موسمیاتی تبدیلی کی سطح پر آڈٹ کیلئے حکام کے ساتھ بات چیت کی گئی، اندازہ لگایا جائے گا کہ بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت کتنے اور کہاں درخت لگائے گئے ، منصوبے کی مالی خدوخال کا بھی جائزہ لیا جائے گا، یہ بھی جائزہ لیا جائے گا آیا درخت لگائے بھی گئے یا نہیں۔ ذرائع نے بتایا حکام کا خیال ہے کہ بلین ٹری سونامی منصوبے میں جو فگرز (اعدادوشمار)بتائے جارہے ان میں بہت بڑا فرق ہے ، حقائق سامنے لانا ضروری ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ ڈیڑھ سے دو ماہ کے درمیان یہ مراحل مکمل کیے جائیں گے ۔ ادھر ٹمبر مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کیلئے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ریکمنڈیش دی ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں کس کی اجازت سے درخت کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی اندازہ لگایا جائے کہ کتنے جنگلات کٹ چکے ہین۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔