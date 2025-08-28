صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں لاکھوں کے ڈاکے ، نقدی ، زیورات موبائل فونز چھین لئے

  • پاکستان
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔

رائے ونڈ میں مشتاق سے 1 لاکھ50 ہزار روپے اور موبائل فون، گجر پورہ میں مرتضیٰ سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، شادباغ میں شہزاد سے 1 لاکھ 35ہزار روپے اور  موبائل فون،گڑہی شاہو میں اقبال سے 1لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون،لیاقت آباد میں ادریس سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل فون،مصطفی ٹائون میں نوید سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ غازی آباد اور ٹائون شپ سے گاڑیاں جبکہ ملت پارک کوٹ لکھپت اور شفیق آباد سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

