صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے صورتحال تشویشناک

  • پاکستان
سیلاب سے صورتحال تشویشناک

لاہور (آئی این پی) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ سیلاب سے پنجاب میں صورتحال تشویشناک ہے، دریائے راوی سمیت 2 سے 3 دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔

وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے گزشتہ روز دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور صورتحال پر انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ عبدالعلیم خان نے پانی کے بہا ؤاور حفاظتی انتظامات کا بھی معائنہ کیا اورانتظامیہ کو ہدایت کی عوام کو ہر ممکن سہولت دی جائے ۔عبدالعلیم خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال خطرے والی ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے ، سیلابی صورتحال میں مقامی انتظامیہ کام کررہی ہے ، سیلابی صورتحال کے باعث آبادیوں کو الرٹ ہونا پڑے گا، دریا کے اندر قائم کچی آبادیوں کوخالی کرالیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ:مندی کا رجحان، 900 سے زائد پوائنٹس گرگئے

سونے کی قیمت میں اضافہ جاری

روپے کی قدر میں مسلسل 14ویں روز اضافہ

فیڈریشن چیمبر کا زیورات کی برآمدات کے بحران پر اظہار تشویش

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اسلام آبادلاہور اور کراچی میں مشاورتی اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak