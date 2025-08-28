سیلاب سے صورتحال تشویشناک
لاہور (آئی این پی) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ سیلاب سے پنجاب میں صورتحال تشویشناک ہے، دریائے راوی سمیت 2 سے 3 دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے گزشتہ روز دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور صورتحال پر انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ عبدالعلیم خان نے پانی کے بہا ؤاور حفاظتی انتظامات کا بھی معائنہ کیا اورانتظامیہ کو ہدایت کی عوام کو ہر ممکن سہولت دی جائے ۔عبدالعلیم خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال خطرے والی ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے ، سیلابی صورتحال میں مقامی انتظامیہ کام کررہی ہے ، سیلابی صورتحال کے باعث آبادیوں کو الرٹ ہونا پڑے گا، دریا کے اندر قائم کچی آبادیوں کوخالی کرالیا گیا ہے۔