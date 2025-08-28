پرویز الٰہی کے خلاف تخت پڑی ریفرنس کی سماعت 17ستمبر تک ملتوی
راولپنڈی (خبر نگار)سابق وزیر اعلٰی پنجاب پرویز الٰہی کے خلاف تخت پڑی ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت نے 17ستمبر تک ملتوی کر دی ۔
پرویز الٰہی بیماری کے باعث عدالت پیش نہ ہوئے ،طبی سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا۔ ایک روز کے لئے حاضری سے استثنیٰ منظور کیا جائے ، وکیل سردار عبد الرازق نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مستقل استثنیٰ کی درخواست ہائیکورٹ میں زیر التوا ہے ،ملزم کی جانب سے حاضری سے ایک روز کے استثنیٰ کی دائر درخواست منظور کرلی گئی۔ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج شیخ اعجاز علی نے کی۔