سیلا ب کی تباہ کاریوں میں ہماری کوتاہیاں شامل :حسن مرتضیٰ
لاہور(سپیشل رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہی کاریوں میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں،ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی ذمہ داری لینے کیلئے تیار نہیں،حکومت وقت کو سمجھ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔
انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج کے پی کے اور پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر حکومتی رویہ یہ ہے کہ جاگدے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا، پنجاب میں سناٹا ہے اور ہماری وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ فلاں کی امی اور فلاں کی باجی کے کپڑے ٹھیک نہیں۔ آخر وقت سے پہلے مشکلات کا تدارک کیوں نہیں کیا جاتا،ہمیں سب باتیں بارشوں اور سیلاب کے دوران ہی کیوں یاد آتی ہیں، نان ڈیویلپمنٹ فنڈ ایشو کرانیوالے ادارے اور شخصیات کیوں کر بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی تو کسی بھی وقت زیادہ آسکتا ہے تو کون ذمہ دار ہے ،جن وزراء کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف مقدمات بنے تو کیا فیصلے ہوئے ؟ ،روڈا کے نام پر قوم کو لوٹا گیا، لوگوں کی فصلیں اور کھیت تباہ کر کے روڈا نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی،آج وہ سوسائٹی راوی کے سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے ،موسمیاتی تبدیلی اپنی جگہ مگر نقصان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہئے ۔